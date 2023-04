Nowy most w Lublinie otrzymał patrona. Propozycja PiS przeszła

Most na Bystrzycy w ciągu ul. Żeglarskiej powstał w miejscu starej przeprawy. Pierwotnie inwestycja miała być gotowa w listopadzie ubiegłego roku, jednak prace budowlane udało się zakończyć dopiero w tym tygodniu. Obiekt zostanie oddany do użytku po zakończeniu procedury kontrolnej przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Według zapowiedzi Ratusza, powinno to nastąpić w maju.

Warto wspomnieć, że ostatni prezydent RP na uchodźstwie nie był jedynym proponowanym patronem dla powstającego obiektu. Na początku kwietnia do biura Rady Miasta wpłynęło pismo grupy radnych dotyczące nazwania przeprawy imieniem Europejskiej Stolicy Młodzieży. Pomysł nie został jednak zgłoszony w formie uchwały, która mogłaby trafić na obrady. Ostatecznie tym imieniem radni postanowili nazwać jedną z głównych alei dla pieszych w Parku Ludowym. Ta decyzja również zapadła podczas wczorajszej sesji.