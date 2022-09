Lublin. Można przyjść do przewodniczącego Rady Miasta bez umawiania. Kiedy przyjmuje?

Przewodniczący Jarosław Pakuła będzie dyżurować w środę 19 października od godz. 15.30 do 17.30. Na spotkanie z wiceprzewodniczącym Leszkiem Daniewskim można przyjść 19 października od 13.30 do 15.30. Natomiast dyżur wiceprzewodniczącego Marcina Nowaka zaplanowano na 21 października od godz. 14.30 do 15.30.

Wcześniejsze zgłoszenie wymagane jest tylko w przypadku, gdy na spotkanie wybiera się osoba z niepełnosprawnością ruchową, dla której wejście na drugie piętro (w Ratuszu nie ma windy) byłoby problematyczne. W takim przypadku należy zadzwonić pod numer telefonu 81 466 16 50, a spotkanie odbędzie się na parterze, w sali numer 3.