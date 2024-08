MPK chce kupić autobusy wodorowe. Trzy firmy walczą w przetargu

Obecnie po lubelskich ulicach jeździ zaledwie jeden autobus wodorowy. Niedługo może się to zmienić, ponieważ MPK otworzyło oferty w przetargu na zakup 20 autobusów wodorowych. Kwota przeznaczona przez spółkę na realizację zamówienia wynosi ponad 80 mln złotych. Do konkursu stanęły trzy firmy, których propozycja cenowa nie przekracza zakładanego na ten cel budżetu.

Oferty złożyły:

- Solaris Bus & Coach sp. z o.o. (cena oferty: 77 465 400,00 zł)

- PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. (cena oferty: 77 416 200,00 zł)

- ARTHUR BUS sp. z o.o. (cena oferty: 63 959 938,25 zł)

- 7 czerwca br. MPK Lublin ogłosiło przetarg na zakup 20 autobusów wodorowych. Zamawiane pojazdy mają być niskopodłogowe i przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Autobusy mają mieć 12 metrów długości. Ponadto pojazdy będą wyposażone w monitoring, głosową zapowiedź przystanków, tzw. ciepłe guziki oraz system do zliczania pasażerów, a także automaty do sprzedaży biletów akceptujące wyłącznie płatności bezgotówkowe - przypomina Weronika Opasiak, rzecznik prasowy MPK Lublin.

Oprócz tego, nowe pojazdy mają być klimatyzowane, wyposażone w trzy podwójne porty USB. Ma zostać także dostarczona jedna ładowarka, do wolnego ładowania na terenie zajezdni. Na jednym tankowaniu do pełna, autobus może przejechać minimum 300 km.

MPK będzie analizować oferty pod względem formalnym. Zakup autobusów jest uzależniony od dofinansowania. Spółka złożyła w ubiegłym roku taki wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.