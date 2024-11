Myślała, że ukryje się przed policjantami pod łóżkiem

Donald Trump zwycięża amerykańskie wybory. Co to oznacza dla Polski?

To już pewne, że Donald Trump wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych pokonując Kamalę Harris i to on będzie 47. prezydentem tego państwa. Co to oznacza dla Polski i jej polityki? Jaka przyszłość czeka sojusz NATO oraz największe mocarstwo na świecie? Na te pytania odpowiedź znajdziecie w dzsiejszym programie Dzień Wschodzi, w którym gościem będzie prof. Marek Pietraś z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.