Myśliwy zastrzelił nastolatka w przyszkolnym sadzie. Wiemy, jakiej kary chce prokuratura

Proces byłego policjanta zakończył się w środę. Wraz z Dariuszem Ch. na ławę oskarżonych trafił jego kolega - Marcin B. To były kościelny i strażak ochotnik. Odpowiada z wolnej stopy. Nie stawił się na ostatniej rozprawie.

Obaj odpowiadają za wydarzenia, do których doszło 1 listopada 2020 r. w Kluczkowicach. Mężczyźni wybrali się wówczas na polowanie w pobliże miejscowej szkoły. Dariusz Ch. strzelił do nastoletniego ucznia, który razem z kolegami chował się w sadzie. Imanali zmarł niedługo po zdarzeniu. Dariusz Ch. wyjaśniał później iż był przekonany, że strzela do dzika. Chłopak był w Polsce od niedawna. Przyjechał z Kazachstanu w ramach wymiany szkolnej.

– Nie chciałem nikogo zabić. To był wypadek – oświadczył w środę na sali sądowej.

Mężczyznę oskarżono o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Prokuratura domaga się skazania go na 15 lat więzienia. Wnioskuje również o zasądzenie 100 tys. zł nawiązki na rzecz babci chłopca.

Obrońca wnioskuje z kolei o skazanie Dariusza Ch. za nieumyślne spowodowanie śmierci i karę w dolnej granicy przewidywanej przez prawo. Dodatkowo wykonanie kary miałoby być zawieszone. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Marcin B. odpowiada za nieudzielenie pomocy rannemu i utrudnianie śledztwa. Prokuratura chce dla niego kary roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Obrona z kolei wnioskowała o uniewinnienie od drugiego zarzutu.

Pełnomocnik babci zmarłego domaga się zadośćuczynienia od oskarżonych. Dariusz Ch. miałby zapłaci 400 tys. zł, a jego kolegia 50 tys. zł.

Sprawę rozstrzygnie Sąd Okręgowy w Lublinie. Wyrok zostanie ogłoszony 2 lutego.