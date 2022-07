Na Majdanku zginęło co najmniej 80 tys. osób. 78. rocznica likwidacji obozu koncentracyjnego

Niezwykle tragicznym rozdziałem w historii tego miejsca jest ten związany z akcją "Dożynki". 3 listopada 1943 roku Niemcy wymordowali jednego tylko dnia 18 tys. więźniów żydowskich.

W lipcu 1944 roku, już po wejściu sowietów do obozu, do Lublina przyjechała Czołówka Filmowa Wojska Polskiego. Pierwsze nagrania zarejestrowała właśnie na Majdanku. Stanisław Wohl, jeden z operatorów tej ekipy, tak wspominał to, co zastał na miejscu:

W paleniskach krematorium tliły się niedopalone zwłoki, po ziemi czołgali się wycieńczeni "muzułmanie", więźniowie chcieli się witać, ale nie mieli siły, by podnieść rękę czy krzyczeć.

Szacuje się, że w latach 1941-44 na Majdanku zmarło lub zostało zamordowanych co najmniej 80 tys. więźniów różnych narodowości. Z tej liczby co najmniej 59 tys. stanowili Żydzi.

Źródło: Ośrodek "Brama Grodzka" Teatr NN