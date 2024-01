Na ten remont czekają mieszkańcy dużej dzielnicy. Ogłoszono przetarg

- To istotne zadanie dla mieszkanek i mieszkańców dzielnicy Wrotków, które pozwoli na rozbudowę istniejącej infrastruktury drogowej i poprawi jej komfort oraz bezpieczeństwo. Realizacja inwestycji zwiększy dostępność komunikacyjną oraz wpłynie na poprawę atrakcyjności terenów inwestycyjnych – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Magistrat ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę ul. Samsonowicza na całej długości, od garaży pod adresem 1F do bloku numer 21 oraz od budynku przy Samsonowicza 29 do skrzyżowania z ul. Wapowskiego. Prace obejmą także sięgacze i drogi do ul. Diamentowej. Łącznie rozbudowanych lub przebudowanych zostanie ok. 2,3 km dróg, wzdłuż których powstaną nowe chodniki i miejsca postojowe.

Drogowcy w ramach zadania zajmą się także ul. Diamentową. Po obu jej stronach znajdą się dwukierunkowe ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe, a na skrzyżowaniu z ulicami Energetyków i Samsonowicza pojawi się sygnalizacja świetlna. Przebudowana zostanie m.in. trakcja trolejbusowa.

Inwestycja ma także przyczynić się do poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. - M.in. dzięki dostosowaniu do wymogów dotyczących szerokości chodników czy maksymalnych pochyleń podłużnych i poprzecznych. Dodatkowo w rejonie przejść dla pieszych zostaną obniżone krawężniki do poziomu „0”, co ułatwi przemieszczanie się m.in. osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich – wyjaśnia Justyna Góźdź z biura prasowego w Urzędzie Miasta.

Termin składania ofert w ogłoszonym przez miasto postępowaniu upływa 18 stycznia. Potencjalny wykonawca na realizację prac będzie miał 17 miesięcy od dnia podpisania umowy. Prace zostaną sfinansowane z dotacji z jednej z ubiegłorocznych edycji rządowego programu Polski Ład. Ratusz na ten cel pozyskał dofinansowanie w wysokości 28 mln zł.