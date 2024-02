Nagraj film i zgarnij 2 tysiące złotych

„Legitna praca w oku kamery” to konkurs organizowany przez PIP i skierowany jest do młodzieży pomiędzy 14 a 24 rokiem życia. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodych osób wiedzy dotyczącej: przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia. Skierowany jest on głównie do osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy.

– Statystyki pokazują, że osoby w wieku 18-24 lata są znacznie bardziej narażone na poważne wypadki przy pracy niż ich starsi koledzy. Brakuje im wiedzy i doświadczenia, nie mają świadomości swoich praw i obowiązków pracodawców, często nie mają dość odwagi, by upominać się o bezpieczne warunki pracy – informuje Katarzyna Fałek-Kurzyna, rzeczniczka Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Nakręcić półtoraminutowy filmik, w którym autor będzie zachęcać swoich rówieśników do podjęcia pracy zgodnie z przepisami i w bezpiecznych warunkach.

Uczestnicy będą rywalizować w konkursie w trzech kategoriach wiekowych: 14-15 lat; 16-19 lat; 20-24 lata.

– Twórców nie ogranicza forma, dopuszczalne są wszystkie gatunki filmowe, jedynym ograniczeniem jest czas – film nie może przekraczać 90 s. Zwycięzcy w każdej z trzech kategorii wiekowych otrzymają nagrody w postaci bonów o wartości 2 tysiące złotych – mówi Fałek-Kurzyna.

Na zgłoszenia PIP czeka do 15 marca. Regulamin oraz potrzebne do zgłoszenia dokumenty dostępne są na STRONIE INTERNETOWEJ PIP.