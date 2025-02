Do ataku doszło 27 czerwca 2023 roku. Na Szpitalny Oddział Ratunkowy w szpitalu przy Al. Kraśnickiej został przywieziony 42-letni Wojciech G. Mężczyzna był agresywny wobec ratowników, którzy go przywieźli – pluł, wyzywał personel oraz kierował wobec nich groźby karalne.

W pewnym momencie mężczyzna wyciągnął nóż i usiłował ugodzić ratownika w brzuch. Z zeznań ratownika przed sądem wynikało, że trzymał nóż w kieszeni kamizelki, w której znajdowały się materiały opatrunkowe.

W grudniu 2023 roku. Wojciech G. został skazany przez Sąd Okręgowy w Lublinie na karę 3 lat więzienia za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego i usiłowanie spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu, a także za kierowanie gróźb karalnych oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

Z ustaleń sądu pierwszej instancji wynikało, że Wojciech G, będący pacjentem programu terapii substytucyjnej ośrodka uzależnień potrzebował pomocy medycznej.

– W czasie pomocy, jaka była mu udzielana, utracił on metadon. Ta okoliczność spowodowała, że oskarżony zdenerwował się, obwiniał o utratę metadonu pracowników pogotowia i przeciwko nim skierował swą agresję – mówił sędzia Artur Majsak.

Obrońca oskarżonego odwołał się od wyroku sądu pierwszej instancji. Adwokat domagał się uniewinnienia swojego klienta. Jednak w środę (12 lutego) Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Na poczet kary zaliczył mu ponad 1,5 roczny pobyt w areszcie. Sędzia podczas rozprawy argumentował to, że apelacja nie zasługuje na uwzględnienie – oskarżony ostatecznie nie zakwestionował swojego udziału i roli w tym zdarzeniu.

– W uzasadnieniu (sąd pierwszej instancji) rzeczywiście posłużył się sformułowaniem, że działanie oskarżonego było nieprzemyślane, ale wbrew temu, co zdaje się sugerować obrońca (…), nie oznacza to, że zachodzi wewnętrzna sprzeczność – mówił podczas rozprawy apelacyjnej sędzia Wojciech Zaręba. Dodał, że nie wyłącza to w żadnym razie winy umyślnej.