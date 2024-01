Napadł na spożywczy. Złapali go kryminalni

Do zdarzenia doszło przed tygodniem w jednym ze sklepów przy ulicy Jana Pawła II w Lublinie. – Jak wynika z ustaleń w sprawie sprawca próbował dokonać kradzieży artykułów spożywczych. Zauważyła to pracownica ochrony. 27-latka od razu zareagowała. Mężczyzna był jednak bardzo agresywny i zaczął uderzać kobietę. W pewnej chwili oswobodził się i uciekł – mówi nadkomisarz Kamil Gołębiowski, oficer prasowy KMP w Lublinie.

Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do policjantów z 7. komisariatu. Funkcjonariusze przeanalizowali okoliczności zdarzenia. Zebrane informacje pozwoliły kryminalnym ustalić sprawcę. Jak się okazało, za zdarzeniem stał 36-letni mieszkaniec miasta. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej. Na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia.