Natychmiastowe odwołanie generała Gromadzińskiego. Służby go prześwietlają

To twórca 18. Dywizji Zmechanizowanej, nazywanej "Żelazną Dywizją", która powstała w 2016 roku, by bronić ściany wschodniej. Gromadziński dostał zadanie, by formować jej struktury od podstaw. Pod jej egidą narodziła się m.in. 19. Brygada Zmechanizowana w Lublinie czy garnizon w Białej Podlaskiej.

Gromadziński do Eurokorpusu trafił w ubiegłym roku. To wielonarodowa struktura wojskowa szybkiego reagowania na potrzeby Unii Europejskiej i NATO. Dowództwo stacjonuje w Strasburgu we Francji i ma zdolność dowodzenia formacjami bojowymi o liczebności do 60 tys. żołnierzy.

W środę Ministerstwo Obrony Narodowej wydało komunikat o „odwołaniu generała z zajmowanego stanowiska dowódcy i jego natychmiastowym powrocie do kraju”. – Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła postępowanie kontrolne dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa osobowego gen. broni Jarosława Gromadzińskiego w związku z pozyskaniem nowych informacji na temat oficera – mówi Janusz Sejmej, rzecznik MON. Resort powołuje się przy tym na Ustawę o Obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 r., która wskazuje, że ołnierza zawodowego można zwolnić z zajmowanego stanowiska służbowego w kilku przypadkach.

Dokładne powody odwołania nie są oficjalnie znane. Politolog Jarosław Wolski na platformie X pisze, że ma to związek z 18. Dywizją. „Pogłoski mówią też o fałszowaniu raportów na temat gotowości bojowej 18. dywizji. (…) tutaj sprawa jest chyba dużo gorsza, bo czysto wojskowa dotycząca formowania 18DZ i tego co znalazło SKW” - czytamy.