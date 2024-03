Naukowcy z UMCS będą tworzyć dla Was prognozy pogody

Żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin wracają na tor, nowa rola podprowadzającej mistrzów Polski

Wielkimi krokami zbliża się inauguracja nowego sezonu najlepszej żużlowej ligi świata. Na pierwsze mecze PGE Ekstraligi w 2024 roku trzeba będzie poczekać do 12 kwietnia. Ale skoro rozgrywki za pasem, to coraz więcej dzieje się w obozie mistrzów Polski. Orlen Oil Motor w poniedziałek ogłosił, że dotychczasowa podprowadzająca „Koziołków” Wiktoria Przybylska będzie miała zupełnie inną rolę. A Bartosz Zmarzlik i spółka wreszcie szykują się do wyjazdu na tor. Wkrótce obejrzymy też nowe kevlary.