Nawet w deszczu studenci bawią się na Juwenaliach

Pomimo deszczowej aury, studenci nie zawiedli. – Bardzo się cieszymy, że są te koncerty. Wreszcie coś się dzieje w Lublinie. Mamy okazję lepiej się poznać i wspólnie zintegrować. A na to w pandemii czasu nie było – mówi Wiktoria z Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie. – Kultura studencka w Lublinie jest dobrze rozwinięta, ale wszystko zależy od kierunku. Tutaj jest bardzo fajnie – dodaje.

Poza tym, studenci przyznają, że brakowało im tego wydarzenia w minionych latach. Juwenalia wróciły bowiem po czteroletniej przerwie.

Studenckie święto rozpoczęło się w piątek od symbolicznego przekazania kluczy do miasta.

Okazuje się, że nie tylko studenci tęsknili za koncertami w Lublinie. Również artyści chętnie tu wracają.

– Na występy przychodzą już całe pokolenia, bo przecież muzyka ma ludzi jednoczyć, nie dzielić. Jeśli publiczność docenia moje stare piosenki i je śpiewa to jest cudowne dla mnie jako artysty. Cały czas tworzę nowe rzeczy i nie robię tego na siłę, bo jestem tak zakręcona, że nie mam zamiaru przestać – opowiada nam Beata Kozidrak, wokalistka i liderka zespołu Bajm.

To nie koniec muzycznych atrakcji. Od 18 do 21 maja na terenach zielonych Browaru Perła przy ul. Bernardyńskiej odbędą się Lublinalia 2023. Wystąpią m.in.: Julia Wieniawa, Young Igi, The Dumplings czy Zalia. Z kolei, w ostatni weekend maja, bawić się będą studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jak na razie, organizatorzy nie zdradzają żadnych szczegółów wydarzenia.