Studenci czekali na to cztery lata. Za nami pierwszy dzień Juwenaliów. Kto zagra w sobotę?

- Bardzo się cieszymy, że są w końcu koncerty. Długo ich nie było i na nie czekałyśmy. To też dobra okazja do tego, aby się lepiej poznać - mówi Zuza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która w imprezie wzięła udział z koleżankami z uczelni.

Dla większości lubelskich żaków była to impreza, na którą wyczekiwali z utęsknieniem. Przez pandemię COVID-19 koncertów nie organizowano od czterech lat. - Bawimy się świetnie, chociaż nie do końca wszystkich znamy- mówi Ludmiła z Politechniki Lubelskiej. - Jesteśmy tu pierwszy raz, ale strasznie się cieszymy. Tyle czasu tu studiujemy, a takiej imprezy jeszcze nie było i w końcu ją zorganizowali. Tak naprawdę dopiero teraz mamy okazję się poznać ze swoim rocznikiem i wydziałem - dodaje studentka Sofia z tej samej uczelni.

W Juwenaliach biorą udział nie tylko studenci, ale i okoliczni mieszkańcy. - Jeszcze nie studiuję, ale bardzo się cieszę, że są te koncerty. Bardzo lubię tych artystów i ich podziwiam, dlatego przyszedłem – mówi Kuba, uczeń jednej z lubelskich szkół.

Wielu studentów, na Politechnice Lubelskiej jest pierwszy raz. - Nigdy tu wcześniej nie byłem. Nie wiem nawet za bardzo kto dzisiaj gra, ale przyszedłem ze znajomymi. Oni bardzo lubią te zespoły – mówi Marcin z jednej z prywatnych uczelni.

Drugiego dnia Juwenaliów na tereny zielone kampusu przy ul. Nadbystrzyckiej będzie można wchodzić od godz. 17.30. O 18, na rozgrzewkę, zagrają zwycięzcy Przeglądu Kapel Studenckich. Potem, podobnie jak w piątek, dominować będą klimaty hip-hopowe. Wystąpią: Kabe i Miszel, O.S.T.R. oraz Gibbs. Muzyczną odmianę przyniesie występ gwiazdy wieczoru, czyli zespołu Bajm.

Z sobotnich koncertów będzie można wrócić dodatkowymi kursami komunikacji meijskiej. - Autobusy będą odjeżdżały z przystanków Politechnika 01 i 02 sukcesywnie, w miarę potrzeb, od ok. godz. 23:00 do zakończenia koncertów tj. do godz. 0:00 – 0:30 - informuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

