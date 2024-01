NFZ finansuje ważne badania dla mężczyzn pragnących dziecka

Według raportu WHO z 2023 roku, aż 1 na 6 osób zmaga się z niepłodnością. W Polsce ten problem dotyczy około 1-1,5 mln par, czyli 20 proc. społeczeństwa w wieku rozrodczym. Podstawowym badaniem u mężczyzn, mających problemy z płodnością jest seminogram. Od początku tego roku, NFZ finansuje każde badanie, wykonane na podstawie skierowania od specjalisty.

Jak czytamy na stronie NFZ, jest to badanie nieinwazyjne i bezbolesne. Analizowane są ogólne parametry nasienia m.in. wygląd, objętość, zgrupowanie i liczba plemników czy pH.

- Dotychczas badanie nasienia realizowane było w ramach procedury „Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – preparat bezpośredni”. Z uwagi na rosnące koszty badania, zostało ono w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wyodrębnione z grupy badań mikroskopowych, jako oddzielna pozycja i wycenione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – informuje lek. Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w NFZ.

Badanie wykonuje się u pełnoletnich mężczyzn, którzy bezskutecznie starali się o dziecko: przez co najmniej 12 miesięcy (w przypadku partnerki w wieku poniżej 35 lat), co najmniej 6 miesięcy (gdy partnerka ma powyżej 35 lat) lub ze zdiagnozowaną niepłodnością męską albo, gdy partnerka została zakwalifikowana do inseminacji domacicznej.

Aby wynik był wiarygodny, przed badaniem należy się przygotować i pamiętać o kilku zasadach.

Od 3 do 5 dni przed badaniem należy zachować wstrzemięźliwość seksualną, nie pić alkoholu, ograniczyć palenie papierosów oraz unikać wysiłku.

Skierowanie można uzyskać od lekarzy w poradni:

- położniczo-ginekologicznej

- urologicznej

- endokrynologicznej

- andrologicznej

- leczenia niepłodności

- planowania rodziny i rozrodczości