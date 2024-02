Niebezpieczny trend wśród nastolatków. Lekarz ostrzega

To internetowe wyzwanie polega … na przyjęciu jak największej ilości tabletek. Młodzież pokazuje to w swoich mediach społecznościowych. Niektórzy popijają to alkoholem.

Niestety, paracetamol to lek łatwo dostępny, często występuje w domowej apteczce, można go kupić bez recepty.

Przed "paracetamol challenge" ostrzega w mediach społecznościowych lekarz Łukasz Durajski, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Ekstremalnie niebezpieczna seria wyzwań, których podejmują się już dzieci z wczesnych lat szkół podstawowych, a także nastolatkowie, którzy spożywają nadmierne ilości paracetamolu popijając to alkoholem. Wyzwanie polega na obserwacji co się wydarzy – pisze lekarz na Instragramie. I podkreśla, że już jednorazowe przyjęcie ponad 6 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby. "Typowe symptomy przedawkowania paracetamolu obejmują ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, utratę apetytu oraz niepokój. W dalszym etapie może nastąpić uszkodzenie wątroby o różnym stopniu zaawansowania, a nawet śmierć "- zaznacza. Szkoły już alarmują rodziców na temat tego niebezpiecznego zjawiska.