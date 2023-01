Lublin. Bobry szykują się do budowy tamy na rzece. Co teraz zrobią urzędnicy?

Chronione prawem ssaki podgryzają drzewa, by te ostatecznie się przewróciły do rzeki. Dzięki temu spiętrzona woda może zasłonić wejścia do bobrzych nor, dzięki czemu gryzonie są w swoich „domach” bezpieczne. Skutki działalności bobrów w pobliżu Czechówki widać szczególnie w okolicach boisk Lublinianki. Podgryzionych jest tu wiele drzew; także bardzo dużych.

– Sprawa jest nam znana – przyznaje Jarosław Kowalczyk, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. – Ponieważ bóbr jest objęty ochroną, nie będziemy usuwać ewentualnych tam, z wyjątkiem sytuacji, gdy będą one stwarzały zagrożenie.

RZGW zapowiada również, że również podcięte przez bobry drzewa mogą być usuwane wyłącznie wtedy, gdy staną się zagrożeniem.