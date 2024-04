Niedziela Palmowa u Prawosławnych

Z tej okazji przynieśli do Cerkwi Przemienienia Pańskiego w Lublinie świąteczne wiązanki. Palma prawosławnych różni się od tej, którą przynoszą do kościoła katolicy. Zrobiona jest ze świeżych, zielonych wierzbowych gałązek, przewiązanych kokardką. Niektórzy do kompozycji dodają kwiat forsycji.

- Sobota zamknęła pierwszy okres naszego Wielkopostnego podróżowania do Zmartwychwstania Pańskiego. Niedzielne święto otwiera ostatni etap do radości paschalnej. W tym tygodniu będziemy z Jezusem przy jego krzyżu i grobie, również wtedy kiedy będzie schodził do otchłani. A także będziemy świadczyć światu o jego Zmartwychwstaniu - mówił ks. Andrzej Boublej, z katedry pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie.

Niedziela Palmowa zwana w tradycji wschodniosłowiańskiej wierzbową jest jednym z dwunastu najważniejszych świąt w prawosławnym kalendarzu. Obchodzona jest tydzień przed Zmartwychwstaniem Chrystusa. Święto zostało ustanowione już w starożytności chrześcijańskiej, o czym świadczą zachowane do dziś, pochodzące z III w. kazania.

Święta Wielkanocne u prawosławnych przypadają pięć tygodni później od świąt katolickich, czyli 5 maja.