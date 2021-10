"Niewidzialne serce formacji przestaje bić". Pracownicy policji szykują się do strajku

W piątek w południe kilkudziesięciu pracowników cywilnych policji wychodzi na schody wejściowe do Komendy Miejskiej przy ulicy Północnej w Lublinie. Ubrani na czarno, w rękach trzymają plakaty z napisem „Niewidzialne serce formacji przestaje bić”. To pierwsze ostrzeżenie, bo jeśli ich postulaty nie są spełnione, to może się to skończyć ogólnopolskim protestem pracowników cywilnych policji. A chodzi im przede wszystkim o pensje – domagają się tysiąca złotych podwyżki.

Nocki, święta

Piotr pracuje w biurze przepustek, do jego obowiązków należy obsługa interesantów, ale nie tylko. – To co mamy na papierze, nijak się ma do tego co wykonujemy, bo często robimy znacznie więcej – opowiada. W Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie pracuje od 15 lat. Mimo takiego stażu, jak mówi, zarabia niewiele więcej niż minimalna krajowa.

– Pracujemy na nocki, w święta, czasami na równi z policjantami. A wynagrodzenie dostajemy połowę mniejsze. Chcemy, żeby w końcu ministerstwo wysłuchało naszych racji. Chcemy godnie żyć. Jak ktoś chce się budować, to nawet nie może kredytu wziąć, bo zarobki są tak niskie – dodaje Piotr.

We wrześniu związki zawodowe reprezentujące mundurowych zasiadły do poważnych rozmów z MSWiA. Chcieli spełnienia obietnic złożonych jeszcze w 2018 roku, czyli podniesienia pensji – oprócz wcześniej przyznanych podwyżek o 500 złotych. Kiedy w komendach w całym kraju z dnia na dzień zaczęło brakować policjantów, bo brali zwolnienia lekarskie, szef resortu zgodził się na podniesienie pensji. – Osiągnięte dziś porozumienie przewiduje podwyżkę uposażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA od 1 stycznia 2022 r. w kwocie 677 zł brutto, czyli 500 zł na rękę – powiedział. ogłaszając sukces wiceminister Maciej Wąsik i dodał, że więcej będą zarabiać strażacy, pogranicznicy i właśnie policjanci. Wąsik zapowiedział także, że każda kolejna waloryzacja płac w sferze budżetowej obejmie także mundurowych.

Zarówno Piotr, jak i jego koledzy, którzy manifestują swoje niezadowolenie, nie mają nic przeciwko swoim kolegom w mundurach. Chcą być jednak traktowani na równi z nimi. – Pracuję w magazynie zaopatrującym całą komendę. Mam już 47 lat stażu pracy, w tym 15 w policji. Praca jest nieadekwatna do wynagrodzenia, zarobki nie pozwalają na normalną egzystencję – mówi jeden z pracowników.

Jego kolega jest w policji od 1983 roku, ostatnio zajmuje się przyjmowaniem interesantów. I wspomina, że przed laty mundurowi i pracownicy cywilni byli traktowani na równi. To się jednak zmieniło po reformie wprowadzonej przez rząd Hanny Suchockiej na początku lat 90-tych. – Od tamtego czasu zrobiły się straszne schody między policjantami, a nami, którzy czasami wykonujemy takie same zadania – dodaje.