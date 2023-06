Noc Kultury 2023. Lublin był zielony i wyjątkowy (dużo zdjęć)

W zakamarkach Starego Miasta można było podziwiać wyjątkowe instalacje np. na Placu Po Farze pojawiła się zieleń. To za sprawą 520 mkw. żywej trawy rozłożonej we wnętrzu murów kościoła. Stanęła tam też instalacja świetlna „Pszczoła” wykonaną z metalu i materiału Podczas nocokulturowego spaceru można było napotkać rozwieszone pajęcze sieci, które prowadzą do gniazda mitycznej tkaczki Arachne.

Podczas Nocy Kultury ulica Ku Farze prowadząca do placu Rybnego, a dalej ku Zaułku Hartwigów zamieniła się w artystyczne „Miasto Zieleńsię''. To dzięki kaktusom, które przypominały zwiedzającym, że natura może być obecna w każdym miejscu i czasie.