Nowa ścieżka przez górki czechowskie. Znów proszą o zgodę na budowę

To już drugie podejście deweloperskiej spółki TBV Investment do budowy drugiej alejki spacerowej przez dawny poligon. Pod koniec maja firma złożyła do Urzędu Miasta wniosek o pozwolenie na wykonanie ścieżki terenowej, placu zabaw oraz boiska.

Nowa trasa, której długość określono na 1,4 km, miałaby się zaczynać obok zbudowanego wcześniej przez spółkę placu zabaw i prowadziłaby do ul. Północnej.

– Obok ul. Północnej będzie plac zabaw i większe, wielofunkcyjne boisko do koszykówki i piłki ręcznej. Powstanie w miejscu strzelnicy – zapowiadał w rozmowie z nami Wojciech Dzioba, prezes TBV Investment.

Pod koniec lipca spółka dostała odmowną decyzję.

Urząd Miasta tłumaczył, że jej wniosek był niekompletny, podobnie jak złożone później uzupełnienia. Ratusz wskazywał na szereg rozbieżności w dokumentacji.

– Uzupełniony projekt dostarczony przez inwestora nie był spójny z zakresem wniosku o pozwolenie na budowę, a część opisowa projektu zawierała braki i nie zgadzała się z rysunkami i załącznikami. W niektórych punktach części opisowej pominięto boiska do gier zespołowych, które były częścią wnioskowanego pozwolenia na budowę – informowała Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza.

– Nie wprowadzono korekty rysunku projektu zagospodarowania terenu m.in. poprzez usunięcie elementów nieobjętych wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę lub oznaczenie ich odpowiednio w legendzie jako odrębnego opracowania.

Spółka od razu zapowiedziała, że zgłosi się do Urzędu Miasta z nową, poprawioną dokumentacją. Takowa wpłynęła do Ratusza w zeszłym tygodniu.

– To ponowiony wniosek inwestora o pozwolenie na budowę – potwierdza nam Stryczewska. – Dotyczy, jak poprzedni, budowy ścieżki terenowej wraz z placem zabaw, boiskiem do gier zespołowych i obiektami małej architektury, dodatkowo rozszerzony o jedną działkę dla włączenia projektowanej ścieżki terenowej do ul. Poligonowej.

Urząd nie zdążył jeszcze wydać decyzji w tej sprawie.

– Wniosek złożono w ostatnich dniach i trwa jego weryfikacja pod kątem formalnym i prawnych – przekazuje nam biuro prasowe Ratusza. – To pierwszy etap postępowania administracyjnego.