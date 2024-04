Miasto będzie je chronić. Mamy nowe pomniki przyrody

Pomnikami przyrody zostają najbardziej okazałe i najzdrowsze drzewa na terenie miasta. Takie miano zostało nadane kolejnym roślinom w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta w Lublinie. Od tego momentu, miasto zobowiązuje się do ich ochrony i leczenia.

- W Lublinie co roku przybywa pomników przyrody, do których dołączają najpiękniejsze i najzdrowsze okazy drzew na terenie miasta. Po ostatnich zmianach w naszym gminnym rejestrze mamy już 262 drzewa stanowiące 88 pomników przyrody. Są to zarówno pojedyncze okazy, jak i całe szpalery drzew. Jako Miasto, po ustanowieniu pomnika przyrody jesteśmy zobowiązani do jego ochrony tj. pielęgnacji i leczenia, nawet, jeśli dane drzewo znajduje się na nieruchomości osoby prywatnej czy też spółdzielni – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. Inwestycji i Rozwoju.

Nowe pomniki przyrody:

- lipa drobnolistna (obw. 300 cm) przy ul. Okrzei 9

- topola czarna (obw. pni 487 cm i 201 cm) przy ul. Okrzei 9

- kasztanowiec biały (obw. 272 cm) przy ul. Sowińskiego 4/Al. Racławickie 22-22 B

- jesion wyniosły (obw. 327 cm) przy ul. Sowińskiego 4/Al. Racławickie 22-22 B

Wśród ostatnio nowo wybranych pomników znajduje się również 81 lip drobnolistnych, 6 topoli czarnych, 79 kasztanowców białych oraz 2 jesiony.