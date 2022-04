Lublin. Nowe miejsce spotkań dla młodzieży

Sędzia z Lublina nie spodobał się Ziobrze. Teraz walczy o sprawiedliwość

Lubelski sędzia Cezary Wójcik po ukończeniu 65. roku życia dopełnił wszystkich formalności, aby móc dalej orzekać. Mimo to Krajowa Rada Sądownictwa się na to nie zgodziła. On sam uważa, że to kara za krytykę rozbijania wymiaru sprawiedliwości przez ministra Zbigniewa Ziobrę. Skargą sędziego zajmuje się Europejski Trybunał Praw Człowieka.