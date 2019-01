Nowe ostrzeżenie pogodowe dla woj. lubelskiego. Na drogach może być niebezpiecznie

Tym razem meteorolodzy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -8 st. C do -4 st. C, temperatura minimalna gruntu od -9 st. C do -5 st. C.

Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę od godz. 16 na terenie całego województwa lubelskiego.

W nocy meteorolodzy przewidują miejscami przelotne opady śniegu. Wiatr okresami dość silny może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę również możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -5 st. C do -4 st. C.