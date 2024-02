Policjanci dostali nowy superskaner. Mierzy milion punktów na sekundę

Urządzenie które trafiło do wojewódzkich policjantów jest działa na zasadzie jednej z najdokładniejszych metod pomiaru odległości, czyli skaningu 3D. Najnowocześniejsza umożliwi wykonywanie jednocześnie dokumentacji metrycznej, zdjęć sferycznych oraz skanów termalnych. Skróci to znacząco czas pracy techników na miejscu zdarzenia.

– Urządzenie to daje nam możliwość wymiarowania i wizualizacji miejsca zdarzenia w sposób automatyczny, w bardzo krótkim czasie – mówi podkomisarz Andrzej Dziewulski z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie.

Nowy policyjny skaner potrafi zmierzyć milion punktów na sekundę. Zasięg działania i wykonywania pomiarów urządzenia wynosi ponad 360 metrów. Wiązka laserowa zastosowana w maszynie jest bezpieczna dla ludzkich oczu, więc policja będzie mogła wykorzystywać ją nawet w miejscach publicznych.

Urządzenie dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii pozwoli odtworzyć miejsce zdarzenia niemal co do milimetra. W pamięci urządzenia zapisywane będą wszystkie parametry zbadane na miejscu, co pozwoli na ich odtworzenie w dowolnym momencie.

Skaner sfinansowany został przez Komendę Główną Policji i kosztowało ponad 350 tysięcy złotych.