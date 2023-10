Obywatel Ukrainy dobierał się do nastolatki w centrum Lublina

Pod koniec września na Placu Litewskim w Lublinie do małoletniej siedzącej na ławce i czekającej na koleżankę przysiadł się obcy mężczyzna. – Najpierw zaczepiał ją słownie, a kiedy chciała odejść mężczyzna dopuścił się wobec niej innej czynności seksualnej. Dotykał jej miejsca intymne. Przestraszona dziewczyna uciekła. Wieczorem o zdarzeniu została powiadomiona policja– relacjonuje podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.

We wtorek doszło do zatrzymania podejrzanego o ten czyn 31–letniego obywatela Ukrainy. Prokuratura postawiła mu zarzut doprowadzenia do innej czynności seksualnej małoletniej.

Decyzją sądu Ukrainiec trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu kara nawet do 15 lat więzienia.