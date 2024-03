Od dzisiaj pojedziemy miejskim rowerem… elektrycznym

O tym, że miejskie jednoślady wracają po przerwie zimowej już informowaliśmy. Teraz jednak do dyspozycji mieszkańców powracają wszystkie stacje, a także cała flota rowerów, licząca w tym roku 625 sztuk.

To co może wzbudzić ciekawość, to fakt, że w tym roku po raz pierwszy będzie można wypożyczyć rower elektryczny. Na ten moment jest to 5 egzemplarzy, a docelowo ma ich być 10. Zasady wypożyczenia takiego roweru będą identyczne jak w przypadku pozostałych jednośladów. Pierwsze „elektryki” pojawią się na stacji Plac Litewski.

Przypominamy, w tegorocznej puli rowerów miejskich, liczącej 625 egzemplarzy, znajduje się także 15 rowerów dziecięcych. Do nowości należą również stacje przy dworcu metropolitalnym oraz ulicy Grygowej.