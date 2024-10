Od immatrykulacji do aplikacji - pierwszy etap dla przyszłych prawników

Wydział Prawa i Administracji to ponad 3,5 tysiąca studentów. Do tego grona dołączyło oficjalnie kilkuset kolejnych. Tegoroczni maturzyści złożyli uroczyste ślubowanie i zgodnie z tradycją są już pełnoprawnymi członkami uniwersytetu. Immatrykulacja jest dla osób przyjętych na studia pierwszym, symbolicznym krokiem do zdobycia wykształcenia wyższego i przyszłego zawodu.

– Drodzy studenci, dziś rozpoczynacie nowy rozdział w swoim życiu – witał studentów prof. Arkadiusz Bereza, prorektor ds. ogólnych UMCS. – To jest niewątpliwie największy wydział naszego uniwersytetu. Te studia na tym wydziale do najłatwiejszych nie należą.

Mimo trudów związanych ze studiowaniem kierunków prawnych, to jak wspomina prof. Bereza, WPiA jest największym wydziałem uczelni i na co dzień studiować na nim będzie ponad 3700 studentów. Z kolei na wszystkich 12 wydziałach uczelni codziennie na zajęcia będzie w roku akademickim uczęszczało ponad 16 tys. osób.

Nowy rozdział, o którym mówił prof. Arkadiusz Bereza rozpoczęło na UMCS 7600 tysięcy nowoprzyjętych studentów i studentek. 800 osób z tej grupy to studenci pochodzący z zagranicy. Na UMCS studia w tym roku podjęli przedstawiciele 46 państw.

– Ufam, że czas spędzony w murach naszej uczelni będzie dla Państwa niezwykłą przygodą, pełną nowych doświadczeń – zwracał się do nowych podopiecznych uczelni prorektor.

Rozpoczynający się 1 października najbliższy rok akademicki będzie zarówno dla uczelni, jak i wydziału Prawa i Administracji, wyjątkowy. Obchodzą one w tym roku kolejno 80 i 75-lecie swojego istnienia.