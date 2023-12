Od jutra świąteczno-noworoczny rozkład jazdy. Sprawdź, które linie nie będą kursowały

Koleje utrudnienia na drogach! Tym razem na obwodnicy Lublina

Kapryśna aura mocno daje się we znaki kierowcom w naszym regionie. Opady śniegu sprawiły, że jest bardzo ślisko. Co rusz dochodzi do wypadków. Po godzinie 16 zablokowany został ruch na obwodnicy Lublina, pomiędzy węzłami Sławin a Węglin w kierunku Białegostoku.