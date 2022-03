Oferta kulturalna, pomoc humanitarna i oferty pracy. Powstał specjalny zespół

– Cały czas mamy do czynienia z eskalacją walk i ucieczką ludności ukraińskiej do Polski. Chcemy pomagać naszym braciom Ukraińcom. Pierwsza pomoc to pomoc humanitarna, która udzielana jest na przejściach granicznych przy wsparciu tysięcy wolontariuszy. Myślimy jednak o tym co dalej i dlatego powołaliśmy ten zespół – tłumaczy marszałek Jarosław Stawiarski (PiS).

Do projektu dołączyły m.in. wszystkie publiczne uczelnie z Lublina. – Wkrótce zostanie przedstawiona propozycja, jak wesprzeć także dorosłych. Samorządowe instytucje kultury są już zaangażowane w pomoc uchodźcom – dodaje wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.

Dla ukraińskich matek z dziećmi uruchomione zostały świetlice w kilku marszałkowskich instytucjach, m.in.: Centrum Spotkania Kultur, Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice czy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego. Warsztaty integracyjne planują Teatr im. J. Osterwy i Teatr Muzyczny, a podobne zajęcia dla najmłodszych chcą organizować Muzeum Wsi Lubelskiej i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

To nie wszystko, bo w grę wchodzi także pomoc dla dorosłych. Teatr im. J. Osterwy nawiązał kontakt z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i warszawskim Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w sprawie ewentualnego zatrudniania artystów z Ukrainy i pozyskania pieniędzy na ten cel. Gotowość zatrudnienia pracowników z Ukrainy zadeklarowało też kilka instytucji muzealnych.

1. Oferta kulturalna organizowana w samorządowych instytucjach kultury 13 marca br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbędzie się koncert „Lubelskie z Ukrainą”, w którym wystąpią artyści lubelskich scen;

uruchomione zostały świetlice dla ukraińskich matek z dziećmi ze wsparciem psychologicznym, m.in. w CSK, w Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice, Wojewódzkiej Bibliotece im. Łopacińskiego w dziale dziecięcym;

bezpłatne zwiedzanie i spacer w instytucjach: Muzeum Wsi Lubelskiej, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, zwiedzanie obiektu CSK i oprowadzanie przez wolontariuszy polsko-ukraińskich;

planowana jest organizacja warsztatów integracyjnych dla dzieci i młodzieży w lubelskich teatrach, m.in. w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie, Teatrze Muzycznym i Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice;

organizowane są warsztaty muzyczno-plastyczne w Filharmonii Lubelskiej;

planowane są zajęcia rękodzielnicze w Muzeum Wsi Lubelskiej;

planowane jest wystawienie bajek tanecznych – spektakli baletowych dla dzieci w Teatrze Muzycznym (będą to takie spektakle, które nie wymagają tłumacza, gdyż posługują się językiem uniwersalnym jak muzyka i taniec);

pracownicy pochodzenia ukraińskiego Teatru Muzycznego będą nagrywać bajki w języku ukraińskim, które zostaną zamieszczone na stronie Teatru i w mediach społecznościowych;

we współpracy z parafią greckokatolicką zostanie udostępniona wiernym cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lublinie funkcjonująca na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej.

2. Oferta kulturalna organizowana przez instytucje kultury poza ich siedzibami planowana jest organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży w świetlicach, które zgłoszą takie zapotrzebowanie, m.in. przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Klanza;

zajęcia edukacyjno-kulturalne organizowane przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce;

pracownicy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym mogą zorganizować również zajęcia w szkołach i innych placówkach w okolicy Kazimierza Dolnego i Janowca.

3. Pomoc humanitarna wszystkie instytucje kultury włączają się również w organizację pomocy humanitarnej, m.in. w formie zbiórek rzeczowych, spożywczych, higienicznych, zbiórek pieniędzy przed spektaklami (Teatr Muzyczny w Lublinie we współpracy z PCK);

Teatr Muzyczny sporządził krótki poradnik (w języku polskim i ukraińskim) dla obywateli Ukrainy dotyczący ułatwień, z których mogą korzystać w Polsce (dostępny na stronie Teatru i Facebooku);

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego we współpracy z PGE na swoim terenie zainstalowała bezpłatne ładowarki do telefonów komórkowych.

4. Oferty pracy Teatr im. J. Osterwy w Lublinie nawiązał kontakt z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ewentualnego zatrudniania artystów z Ukrainy i pozyskania środków finansowych na ten cel;

inne instytucje kultury również zadeklarowały chęć zatrudnienia pracowników branżowych, w tym artystów, muzealników, pracowników obsługi techniczno-gospodarczej, m.in. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce;

instytucje zadeklarowały chęć zakwaterowania artystów, muzealników z Ukrainy, m.in. OPT Gardzienice, Muzeum Nadwiślańskie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Niektóre instytucje kultury jednocześnie zgłaszają zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną i tłumaczy języka ukraińskiego lub rosyjskiego (Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce).

LUBELSKIE UCZELNIE WYŻSZE, SZKOŁY ORAZ LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI:

1. Lubelskie uczelnie wyższe wolontariusze-studenci ukraińskojęzyczni i rosyjskojęzyczni udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej, także w powstałym Centrum Wsparcia Psychologicznego; pomoc w tym zakresie jest udzielana także on-line;

wolontariusze–poloniści oferują pomoc w zakresie nauki języka polskiego na różnych poziomach w zależności od potrzeb i biegłości językowej uchodźców;

stworzono możliwość nauki języka ukraińskiego, m.in. dla nauczycieli;

w wybranych domach studenckich bezpłatnie kwaterowani są uchodźcy z Ukrainy, gdzie otrzymują bieżącą pomoc, także w tłumaczeniach; w niektórych domach studenckich powstają „bawialnie dla dzieci”;

studenci ukraińskojęzyczni i rosyjskojęzyczni masowo włączają się w pomoc w charakterze wolontariuszy – są kierowani do punktów, w których ich pomoc jest niezbędna;

KUL wyraził gotowość przekazania słowiczka angielsko-polsko-ukraińskiego (słowniczek został przygotowany na potrzeby Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012, które odbywały się w Polsce i na Ukrainie);

w Uniwersytecie Przyrodniczym prowadzona jest zbiórka kamy dla zwierząt, które wraz z rodzinami trafiają do Polski;

rozważana jest możliwość udostępniania w weekendy obiektów sportowych należących do uczelni wyższych;

wsparcie duchowe zapewniane jest przez Duszpasterstwo Akademickie: chętni mogą codziennie brać udział we Mszy Św. o godzinie 9:30 w Kościele Akademickim KUL.

2. Szkoły policealne wolontariusze–nauczyciele szkół udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej słuchaczom z Ukrainy;

słuchacze z Ukrainy zostali zwolnieni z opłaty za pobyt w bursie szkolnej;

szkoły zaoferowały organizację warsztatów z zakresu terapii zajęciowej, z zakresu pierwszej pomocy; warsztaty te mogą być organizowane na terenie szkół, a także w miejscach pobytu uchodźców;

rozważana jest możliwość udostępniania w weekendy sal gimnastycznych w szkołach.