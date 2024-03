Oferty pracy na wyciągnięcie ręki. Tak było na uczelni inżynierów

Podczas wydarzenia, swoje oferty przedstawiły firmy, które potrzebują specjalistów właśnie z tych dziedzin, które poznają studenci Wydziału Zarządzania. Z potencjalną ścieżką kariery zapoznali się studenci kierunków: finanse i rachunkowość, rachunkowość i controlling, inżynieria logistyki, marketing i komunikacja rynkowa, sztuczna inteligencja w biznesie oraz zarządzani.

- To spotkania pracodawców ze studentami i absolwentami, którzy myślą o karierze zawodowej. Można było znaleźć przedsiębiorstwa finansowe i informatyczne, instytucje bankowe czy firmy rekrutujące do pracy za granicą. Studenci mieli bardzo duży przekrój ofert - podkreśla Anna Mazur-Sokół, kierowniczka Biura Karier Politechniki Lubelskiej.

Studenci mogli również dowiedzieć się jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, zdobyć kontakty z branży i w niezobowiązujący sposób porozmawiać z pracodawcami. Młodzi ludzie mogli także rozejrzeć się za stażami, praktykami lub pracą dodatkową, którą można łączyć z nauką. Wiele studentów decyduje się na podjęcie dorywczej pracy.

- To wymaga trochę więcej organizacji, ale dzięki temu mam czas na wszystkie obowiązki. Pracuję w banku i angażuję się w wiele projektów. Ale też staram się nie mieć zaległości na studiach – wspomina Wiktoria, studentka PL.

Ze swoją ofertą pojawiła się firma Camp Leaders, która oferuje wyjazdy do USA w systemie „work and travel”. To szansa dla młodych ludzi, aby zwiedzać, a jednocześnie zarabiać.

- W ramach programu wymiany kulturowej ze Stanami Zjednoczonymi studenci sami wybierają ośrodek oraz rodzaj wykonywanej pracy. Mają zagwarantowane wyżywienie, zakwaterowanie oraz kieszonkowe podczas całego pobytu na campie - wyjaśnia Kamila Kiełtyka z Camp Leaders.

Wśród wystawców znaleźli się: