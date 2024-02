112 - numer, który ratuje życie świętuje 33-lecie

W Polsce dzień ten poświęcony jest tym, którzy – jako pierwsi – stoją na straży naszego bezpieczeństwa, odbierając zgłoszenia kierowane na numery alarmowe. W lubelskim CPR pracuje 70 bohaterów, którzy na co dzień służą pomocą.

- Najważniejszym elementem są ludzie, siedemdziesięciu operatorów numerów alarmowych, którzy pracują zmianowo na dwunastogodzinnych zmianach. Wydawało by się, że każdy dzień jest podobny, trzeba przyjść do pracy, usiąść za konsolą, zalogować się, odebrać około 100- 120 połączeń i pójść do domu. Niestety nie jest to takie jednolite. To nie jest zwykła słuchawka. Tutaj pracuje się zbiorowo, każda sprawa jest inna. Wiele z nich to są ludzkie tragedie, osoby z którymi się komunikujemy są w dużym stresie, w związku z tym ta komunikacja jest utrudniona. Nigdy nie wiadomo kto i w jakiej sprawie zadzwoni- mówi Mariusz Kucharek, zastępca kierownika CPR w Lublinie.