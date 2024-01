Nie chcą jeszcze myśleć, że święta już za nimi. Uczniowie ZSO nr 5 w Lublinie zaśpiewali i zagrali najpiękniejsze kolędy i pastorałki

W skład ZSO nr 5 przy ul. Rzeckiego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa oraz XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów. Ideą spotkania było podtrzymanie świątecznego klimatu i integracja całej szkolnej społeczności.

Jak dodał wicedyrektor, wspólne kolędowanie to także okazja do integracji międzykulturowej, ponieważ w samej szkole podstawowej uczy się około 50 osób z Ukrainy i kilkoro z nich wystąpiło z własnym repertuarem w swoim języku. Całe wydarzenie powstało z inicjatywy dzieci, które chciały zaprezentować swoje umiejętności i wcale jeszcze nie planują zapomnieć o świątecznej atmosferze.



- Jesteśmy po zakończeniu pierwszego semestru, jesteśmy przed feriami, więc to jest dobry czas na to, żeby jeszcze poświętować. Sam pomysł narodził się przy okazji występów jasełkowych, bo uczniowie przychodzili do nas i zgłaszali taką chęć wystąpienia i zaśpiewania. Okazało się, że tych uczniów było kilku czy kilkunastu, którzy chcieli wystąpić i pokazać swoje umiejętności wokalne i instrumentalne. Więc my chcieliśmy im to umożliwić – wspomina Ewelina Dworak, nauczycielka j. polskiego w ZSO nr 5.