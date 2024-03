Onko-środy w lubelskim szpitalu. Tematem nowotwory ginekologiczne

Onko-środy to nowy projekt USK nr 1 w Lublinie. Pierwszy wykład dotyczył mitów i faktów na temat radioterapii. Wykłady w formie otwartej są skierowane do wszystkich chętnych, w szczególności do pacjentów walczących z rakiem i ich najbliższych. To okazja, aby zapoznać się z metodami leczenia i terapii czy formami wsparcia i pomocy psychologicznej.

- W naszym szpitalu, choroby nowotworowe leczymy aż w 6 klinikach. Jest to szerokie spektrum możliwości i mamy specjalistów w tych dziedzinach. Mam nadzieję, że zarówno te merytoryczne wykłady dotyczące konkretnych schorzeń, jak i poboczne tematy np. jak radzić sobie z chorobą nowotworową w zakresie psychicznym lub jak należy się rehabilitować po leczeniu będą istotne i znajdą grono słuchaczy - zachęca Anna Guzowska, rzecznik prasowy USK nr 1 w Lublinie.

Najbliższy wykład odbędzie się 20 marca o godz. 12 w sali wykładowej hotelu dla pacjentów przy ul. Radzwiłłowskiej 13 w Lublinie. Spotkanie „Nowotwory ginekologiczne – wszystko, co powinnaś wiedzieć, aby wcześnie zareagować” poprowadzi dr n.med. Patrycja Ziober - Malinowska z Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii USK 1.

Przypominamy, że równie nową inicjatywą szpitala jest strona internetowa dla pacjentów onkologicznych. Można tam znaleźć m.in. informacje rodzajach leczonych nowotworów, o zespole lekarzy, dostępnych metodach leczenia i terapiach. Strona będzie na bieżąco aktualizowana.