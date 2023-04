Orka konna i zabytkowe pługi. Takie rzeczy tylko w Muzeum Wsi Lubelskiej

0 A A

(fot. Piotr Michalski)

W Muzeum Wsi Lubelskiej przy kuźni z Urzędowa, w sektorze Wyżyna Lubelska odbył się niedzielny pokaz orki konnej oraz wiosennych prac polowych. Dla zwiedzających była to okazja do zapoznania się z maszynami i narzędziami rolniczymi używanymi niegdyś do prac polowych, takimi jak pługi, radło, wał czy siewnik.

