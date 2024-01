Więźniowie wystawili jasełka. Szykują się do misterium

Przedstawienie z przesłaniem ale i humorystycznym akcentem wystawiono na terenie aresztu, w którym udział wzięli rektor, ks. prof. Mirosław Kalinowski, prof. Iwona Niewiadomska z Instytutu Psychologii KUL, ks. prof. Mirosław Brzeziński, prodziekan Wydziału Teologii KUL oraz studenci uniwersytetu.

– Jesteście nie tylko dobrymi studentami, ale macie również inne talenty. Z przeszłości wyciągajcie wnioski, ale tak jak pisał w liście do Was papież Franciszek, patrzcie w przyszłość, kierując się dobrem. Ono tkwi w każdym człowieku – zwrócił się do więźniów rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski.