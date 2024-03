Ostatnia chwila na składanie wniosków do budżetu obywatelskiego

Projekty można składać w dwóch kategoriach. Obowiązuje podział na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie. Projekty dzielnicowe dotyczyć mogą remontów, inwestycji, budów obejmujących swoim zakresem daną dzielnicę i mające znaczenie dla tej właśnie dzielnicy. Koszty takich pomysłów nie mogą przekroczyć 400 tysięcy złotych.

Projekty ogólnomiejskie to takie, które swoim działaniem obejmą więcej niż jedną dzielnicę lub ich realizacja nie będzie przypisana do konkretnego miejsca w mieście. Dzielą się one na dwie podkategorie. Pierwsza z nich, to projekty „miękkie”, czyli organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, itp. Wartość tych projektów to maksymalnie 200 tysięcy złotych. Drugą podkategorią są projekty „twarde”. Te pomysły mogą dotyczyć np. remontów ulic. W ramach takiego projektu mieszkańcy będą mieli do zagospodarowania do 1 mln zł.

Projekty można składać do czwartku włącznie poprzez stronę decyduje.lublin.eu lub formularz online w platformie ePUAP. Dla tych, którzy wolą przejść się do urzędu istnieje możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w Biurze Partycypacji Społecznej przy ulicy Gilasa 3.

W środę o godz. 17.00 w Przestrzeni Młodych „Prusa 2” przy ul. Prusa 2 odbędzie się ostatnie spotkanie informacyjne dla młodzieży.