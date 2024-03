Ostatnie pożegnanie profesor Elżbiety Starosławskiej. Przyjechał ojciec Rydzyk

Julia Szeremeta pokonała dwie rywalki w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich

Impreza odbywa się we włoskim Busto Arsizo. Julia Szeremeta jest jedyną zawodniczką z województwa lubelskiego, która wciąż jest w grze o przepustkę do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Aby jednak spełnić swoje marzenia, zawodniczka KS Paco Lublin musi dojść do finału. Oznacza to, że we Włoszech musi pokonać aż cztery przeciwniczki.