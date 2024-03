Oszukiwał w internecie i podrabiał dokumenty

Funkcjonariusze lubelskiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości po zebraniu dowodów w sprawie zatrzymali mężczyznę który podszywając się pod osoby pokrzywdzone oraz posługując się przy tym podrobionymi dokumentami tożsamości, podrobionymi zaświadczeniami o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów, zakładał rachunki bankowe, a następnie działając za pośrednictwem Internetu, wnioskował o udzielnie pożyczek gotówkowych w bankach oraz innych instytucjach finansowych. Łączne straty poniesione do chwili obecnej przez pokrzywdzonych wynoszą ponad 250 tys. zł.

Na polecenie prokuratora rejonowego Lublin-Południe mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBZC.

– Podczas dokonanych przeszukań mieszkań zajmowanych przez zatrzymanego oraz użytkowanego przez niego pojazdu funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli szereg przedmiotów, które służyły do dokonywania przestępstw. Były to telefony komórkowe, kilkadziesiąt kart SIM, komputer przenośny, podrobione dowody osobiste, karty bankomatowe uzyskane w wyniku podszywania się pod osoby pokrzywdzone, które służyły do wypłat pieniędzy z bankomatów, pieczątki na różne dane firm, oraz opisane jako „główny księgowy”, „prezes zarządu” itp. Zabezpieczono także dokumentację bankową oraz dokumentację zawierającą dane dotyczące pokrzywdzonych firm – informuje CBZC.