Grupa przestępcza wyłudzała pieniądze na "pracownika banku"

„Dzień dobry, jestem pracownikiem banku, w którym ma Pani/Pan założone konto. Zauważyliśmy na nim podejrzane operacje. Aby uchronić Pani/Pana środki konieczny jest ich transfer na konto techniczne. Pomogę Pani/Panu w tej operacji…” - tak mogły rozpoczynać się rozmowy członków grupy przestępczej rozbitej m.in. przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W sprawie zatrzymanych zostało jak na razie 13 osób, nie wykluczone sa kolejne zatrzymania.

Policjanci podczas przeszukiwań znaleźli i zabezpieczyli elektroniczne dowody działalności zatrzymanych m. in. kilkadziesiąt telefonów, komputery, karty SIM, przenośne nośniki pamięci a także dokumentację bankową i odzież wykorzystywaną podczas wypłat pieniędzy z bankomatów.

- Proceder ten polegał na zakładaniu rachunków przez osoby użyczające swoje dane, które następnie wykorzystywane były do tzw. „spoofingu”. Członkowie grupy przestępczej dokonywali przelewów nielegalnie pozyskanych środków pieniężnych z kont założonych na tzw. „słupy” - tłumaczy działanie procederu CBZC. I dodaje: - Sprawcy telefonowali do prawdopodobnie losowo wybranych osób i podszywając się pod pracowników banków, wzbudzali u pokrzywdzonych przekonanie, że pieniądze zgromadzone na ich rachunkach bankowych są zagrożone. Następnie pod pozorem chęci ochrony środków i przy zastosowaniu metod socjotechniki doprowadzali do zainstalowania na komputerze pokrzywdzonego oprogramowania umożliwiającego zdalną kontrolę nad sprzętem. Poprzez takie działanie uzyskiwali dostęp do rachunków bankowych pokrzywdzonych a następnie wykonywali przelewy na wcześniej utworzone, specjalnie do działań przestępczych, rachunki bankowe. W wielu przypadkach pokrzywdzeni pod wpływem emocji sami przelewali zgromadzone środki pieniężne na wcześniej przygotowane konta bankowe. Ostatecznie środki te wypłacane były w bankomatach głównie na terenie Warszawy.

W przypadku 8 osób spośród zatrzymanych, Sąd Rejonowy Lublin- Zachód zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Pozostałe 5 osób otrzymało zakazu opuszczania kraju, dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe.

W wyniku przeszukiwań policjanci zabezpieczyli także sztabki złota, kosztowną biżuterię, pieniądze w różnych walutach oraz dolary, w przypadku których wstępna analiza wykazała że mogą być fałszywe. Łączna kwota zabezpieczenia tymczasowego mienia wyniosła 400 tys. zł.