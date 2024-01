„Otwierający się koszyczek” usuwa martwicę z trzustki

Od kilku tygodni lekarze z Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego SPSK4 w Lublinie dysponują już nowoczesnym endoskopem ultrasonograficznym. Korzystają z niego pacjenci z ostrym zapaleniem trzustki, u których dochodzi do martwicy narządu.

- Ostre zapalenie trzustki to bardzo ciężka choroba, która może przebiegać z wieloma powikłaniami zagrażającymi życiu pacjenta. Do tej pory choroba była leczona głównie operacyjnie. Pacjenci byli poddawani rozległym zabiegom operacyjnym i często nie kończyło się na jednym, a wymagane były dwa bądź trzy. Generowało to bardzo duże ryzyko powikłań związanych z samą operacją. Endoskop ultrasonograficzny umożliwia nie tylko dokładną diagnostykę pacjentów z niektórymi stworzeniami przewodu pokarmowego, ale umożliwia też wykonywanie zabiegów w obrębie przewodów pokarmowego – mówi dr hab. n. med. Witold Zgodziński, kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego SPSK4. - Zabiegi polegają na drenażu wewnętrznym, na wytworzeniem wewnętrznych przetok zbiorników pozapalnych z tkanką martwiczą, które są drenowane do światła przewodu pokarmowego. Dzięki temu pacjenci mogą uniknąć rozległych zabiegów operacyjnych, dużo szybciej wracają do pełnego zdrowia i dużo szybciej się rehabilitują – dodaje.

Pacjent podczas zabiegu jest w znieczuleniu ogólnym. Lekarz dostaje się endoskopem przez przełyk do zbiornika z martwicą, gdzie umieszcza samorozprężalny stent przypominający rozkładający się koszyczek. Umożliwia on przedostanie się płynu z martwicą do żołądka, gdzie zostaje wchłonięty. Cała procedura trwa kilkanaście minut.

Jednym z pierwszych pacjentów był 47- letni pan Emil.

- Pierwsze objawy to były po prostu ostre bóle w nadbrzuszu. Początek był delikatny, a potem przerodził się w bardzo ostry ból, nie do wytrzymania. Byłem w szpitalu we Włodawie, ale zostałem przekierowany tutaj. Nic mi już nie dolega, nie było żadnych powikłań po zabiegu. Na drugi dzień już bardzo dobrze się czułem. Czeka mnie duża zmiana np. w żywieniu, bo nie wszystko teraz można jeść – wspomina pan Emil, pacjent, który przeszedł zabieg około tydzień temu i został już wypisany ze szpitala.

Jak podkreślił dr Zgodziński, metoda jest znana w Polsce już od kilku lat, jednak chociażby dzięki nowoczesnemu sprzętowi takiemu jak np. stenty LAMS, szpital przy ul. Jaczewskiego jest pionierem w zastosowaniu tej formy leczenia terenie województwa lubelskiego.

Na ten moment z nowoczesnej techniki zabiegowej skorzystały 3 osoby. Endoskop Ultrasonograficzny to koszt około 700 tys. złotych.