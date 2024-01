Pamiętaj, karma wraca. Wesprzyj podopiecznych lubelskiego schroniska

Centrum handlowe Skende po raz kolejny włącza się do akcji na rzecz bezdomnych zwierząt, które znajdują się pod opieką Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie i Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE. Zbiórka darów trwa od 22 stycznia do 10 lutego.

Co można przekazywać?

Karmę mokrą i suchą dobrej jakości;

Smycze i obroże – mogą być używane – ważne, aby były w dobrym stanie;

Zabawki, drapaki dla kotów – mogą być używane – ważne, aby były w dobrym stanie;

Miski na wodę i jedzenie;

Podkłady higieniczne.

Organizatorzy zbiórki proszą o nie przynoszenie poduszek z wypełnieniem, kocy, ręczników i ubrań. Najpotrzebniejsze są rzeczy wymienione wyżej.

Przyniesione na zbiórkę dary można pozostawiać w sklepie zoologicznym Aquael ZOO znajdującym się w kompleksie centrum handlowego lub w specjalnie oznakowanym koszu na terenie centrum (kosz znajduje się niedaleko Miejscówki).