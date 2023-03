Doświadczeni lekarze odchodzą ze szpitala w Lublinie. „Z dyrektorem nie da się porozumieć”

0 A A

Konrad Sawicki to radny wojewódzki z ramienia PiS (fot. archiwum)

Ze szpitala MSWiA w Lublinie odchodzą doświadczeni lekarze, bo nie mogą dojść do porozumienia z dyrektorem Konradem Sawickim. Skargi w tej sprawie dotarły już do lubelskiego oddziału NFZ. Tymczasem, dyrekcja placówki MSWiA donosi do prokuratury na prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej.

