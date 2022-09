PGE oficjalnie w Lublinie. Wpływowi działacze PiS na otwarciu, "festiwal radości trwa"

Podczas poniedziałkowego uroczystego otwarcia siedziby spółki w Lublinie liczba wpływowych działaczy PiS na metr kwadratowy robiła wrażenie. Były m.in. europosłanka Elżbieta Kruk, i posłanka Gabriela Masłowska, był najbogatszy senator Grzegorz Bierecki, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, czy czołowi lokalni politycy partii rządzącej jak wojewoda Lech Sprawka, czy marszałek Jarosław Stawiarski. Z tych najważniejszych gości zabrakło jedynie wicepremiera Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych, którego – według konferansjera – zatrzymały „ważne sprawy służbowe”. Być może – jak komentowano – te związane z zaproponowanym przez niego w weekend podatkiem od zysków nadzwyczajnych m.in. od państwowych spółek energetycznych, które mają przynieść budżetowi państwa 13,5 mld zł. Ta zapowiedź mocno pociągnęła dzisiaj warszawską giełdę w dół; akcje PGE wczesnym popołudniem traciły nieco ponad 6 proc.

Ale w Lublinie humory były bardzo dobre i przemawiający politycy chętnie wiązali i porównywali przeniesienie PGE do Lublina z sukcesem żużlowców Motoru Lublin (PGE jest jednym ze sponsorów Ekstraligi), którzy w niedzielę zdobyli tytuł mistrza Polski. – Panie marszałku, al. Kraśnicka brzmi lepiej niż ul. Mysia – tymi słowami minister Soboń zwrócił się do pochodzącego z Kraśnika marszałka Stawiarskiego. A Mysia to do niedawna warszawski adres siedziby spółki PGE.

– Festiwal radości trwa – to z kolei wojewoda lubelski Lech Sprawka, nawiązujący do zwycięstwa żużlowców i przenosin spółki do Lublina. A marszałek wtórował: – Piękny sen się spełnia.

Nie zabrakło też górnolotnych porównań, przywoływania kilkukrotnie imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Jarosława Kaczyńskiego, jako tych, którzy chcieli i chcą Polskę silnej w regionach, czemu służy właśnie decentralizacja i przenoszenie siedziby największych państwowych spółek do województw.

Na razie PGE w Lublinie zaczyna skromnie jak na swoje potężne możliwości. Mając około 40 tys. pracowników w całej Polsce, nad Bystrzycę wysłała 180 osób, w tym – jak zaznaczył prezes koncernu Wojciech Dąbrowski – część będzie co prawda przypisana do pracy w Lublinie, ale będzie ją świadczyć zdalnie z różnych miejsc w kraju. Spółka wynajęła też jedno piętro w biurowcu przy al. Kraśnickiej 27, które dzisiaj uroczyście nie tylko otwarto, ale także poświęcono.