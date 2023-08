Pielgrzymi ruszają na Jasną Górą. Tymi ulicami przejdą w Lublinie

Odblokujcie nam Dorohusk. Jak nie, to blokada

Do 10 sierpnia przedłużono zawieszenie protestu związanego z zamknięciem przejścia granicznego w Dorohusku dla samochodów osobowych i busów. Przewoźnicy domagają się przywrócenia odprawiania samochodów o masie do 7,5 tony. Jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione, to zablokują granicę.