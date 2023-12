Pierwsze dni nowego wojewody: Granica, zdjęty krzyż i dyrektorskie wakaty

Pierwsze decyzje

W piątek rano wojewoda Komorski podpisał rozporządzenie w sprawie zakazu używania fajerwerków na terenie województwa. Będzie on obowiązywał od 26 grudnia do 31 stycznia przyszłego roku, z wyjątkiem Sylwestra i Nowego Roku.

- To jedna z moich pierwszych decyzji. W czwartek rozmawialiśmy też z dyrektorami wydziałów na temat wygaszenia punktu recepcyjnego dla uchodźców z Ukrainy – mówi Krzysztof Komorski. I przyznaje, że niektóre z takich punktów w związku z małym obłożeniem mają być stopniowo zawieszane . - Podjąłem decyzję, że to jeszcze nie ten czas. Widzimy, jaka jest pogoda na dworze, mamy okres przedświąteczny i jest jeszcze za wcześnie, żeby ten punkt wygaszać

Zdjęty krzyż

Przemysław Czarnek (PiS) osiem lat temu urzędowanie na stanowisku wojewody rozpoczął od wyniesienia ze swojego gabinetu flagi Unii Europejskiej oraz zdjęcia ze ściany portretów wojewodów z czasów PRL. Krzysztof Komorski zaczął od przemeblowania w Sali Kolumnowej, w której odbywa się większość organizowanych w urzędzie wydarzeń i uroczystości. Na jego pierwszej konferencji prasowej w tle obok biało-czerwonych flag stały te unijne. Z jednego z filarów został zdjęty wiszący tu od kilku lat krzyż.

- Nie jest to działanie obliczone na jakiś happening polityczny. To normalna czynność, która dla mnie jako urzędnika jest czymś zwyczajnym. Nie mam zamiaru wydawać żadnego rozporządzenia, które będzie mówiło, że jest zakaz krzyża w całym urzędzie. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest najważniejszy element w tej sali – tłumaczy wojewoda.

Bez wątpliwości

Dopytywany o szczegóły swojej nominacji nowy wojewoda zapewnia, że nie miał wątpliwości dotyczących objęcia funkcji.

- Jest to ogromny zaszczyt, wyróżnienie i wyzwanie – przekonuje. I dodaje, że ma doświadczenie potrzebne do pełnienia roli wojewody. - Ja nie stałem się nagle zastępcą prezydenta, czy dyrektorem. Zacząłem pracę w urzędzie w 2008 roku. Zaczynałem od opisywania faktur i biegania z nimi z pl. Litewskiego na ul. Wieniawską. Byłem szeregowym pracownikiem, głównym specjalistą, referentem, zastępcą kierownika, kierownikiem, zastępcą dyrektora, dyrektorem, a potem zastępcą prezydenta. Pracowałem na obu szczeblach władzy samorządowej, bo i w Urzędzie Miasta i w Urzędzie Marszałkowskim. W ostatnim czasie poznałem te organy od strony nadzorczo-kontrolnej, będąc radnym wojewódzkim. Wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowany do pełnienia tej funkcji, która wymaga zapewnienia dobrego przepływu informacji między samorządami i rządem. Deklaruję mieszkańcom województwa, że zrobię wszystko, żeby spełnić oczekiwania – podsumowuje.