Tradycyjnie potrwa tydzień. Na prelekcje w salach wykładowych czy zajęcia w laboratoriach lubelskich uczelni trzeba się wcześniej zarejestrować, ale na wiele festiwalowych wydarzeń zapisy nie obowiązują. Otwarty dla wszystkich jest Piknik Naukowy na Placu Teatralnym (11 września) i wszystkie wydarzenia specjalne: Ogrody Literatury, Żywności, Podróży, Ekologii, Przyrody.

– Ten festiwal jest nie tylko dla uczniów, studentów, ale też dla nauczycieli, rodziców czy dziadków – podkreśla dr Andrzej Zykubek, który wylicza, że festiwal w tym roku wspólnie organizują 22 podmioty; lista wszystkich wydarzeń liczy ponad 1500 pozycji, a niektóre z nich cieszą się tak wielkim powodzeniem, że odbędą się 12 razy.

– To 2900 godzin wykładowych. Będziemy obecni w 130 obiektach i 600 salach wykładowych – wylicza. – To ogromna operacja logistyczna. W tej chwili mamy zarezerwowanych ok. 32 tysiące miejsc, z czego 90 proc. jest już potwierdzonych. Ale jeszcze są wolne, zapraszamy.

Rejestracja poprzez tę stronę.

Scena i stoiska

– Punkt kulminacyjny naszego wydarzenia to Piknik Naukowy. Zapraszamy mieszkańców Lublina i regionu, młodzież i dorosłych. Myślę, że pogoda dopisze i będą mogli państwo poczuć dreszczyk emocji i nauki, który będzie emanował z naszych stoisk – mówi prof. Tomasz Oniszczuk, koordynator XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Wszystkie lubelskie uczelnie będą się prezentować nie tylko na stoiskach, ale też na scenie. Zagrają m.in. Nika Cieślińska (KUL), Duet Wilk-Momot (UMCS), Chór Politechniki Lubelskiej i FTTPL Gamza (PL), Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Niedrzwicy Kościelnej (Uniwersytet Medyczny).

W samo południe warto będzie wejść do budynku Centrum Spotkania Kultur, gdzie w Małej Kieszeni Sceny będzie można posłuchać dyskusji między Radkiem Rakiem (lekarzem weterynarii i pisarzem, który na swoim koncie ma najważniejszą nagrodę literacką w Polsce: Nike) i dr. Mirosławem Welzem, literatem, poetą, Głównym Lekarzem Weterynarii.

Ogrody tematyczne

Wydarzenia otwarte (bez zapisów) zostały podzielone na cykle tematyczne. I tak w poniedziałek do Centrum Kongresowego UP (Akademicka 15) w godz. 10-14 Uniwersytet Przyrodniczy zaprasza na Ogrody Żywności.

– Prelegenci opowiedzą jak odżywiać się zdrowo nie rujnując przy tym domowego budżetu – mówi prof. Marzena Brodowska z UP.

Będą warsztaty kulinarne w Pracowni Gastronomiczne Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (ul. Skromna 8), które poprowadzi Piotr Skwarek (szef kuchni lubelskiej restauracji „Włoska sztuka”).

W Poradni Dietetycznej (budynek Centrum Kultury Fizycznej i Sportu UP, ul. Głęboka 31) w godz. 10-18 porad udzielać będzie prof. Paweł Glibowski i dr Justyna Libera.

We wtorek, 13 września, w Centrum Kongresowym UP będzie można spotkać podróżników, blogerów, youtuberów i przewodników. Będzie o podróżniczej pasji, wyzwaniach współczesnej turystyki, podróżach jako sposobie na życie i biznes jednocześnie.

W programie także gra terenowa i zajęcia z pielęgnacji trawnika.

Kolejny festiwalowy dzień będzie poświecony ekologii. Podczas Ogrodów Ekologii (Centrum Kongresowe UP, godz. 9-16) naukowcy będą poruszać m.in. temat odpadów, elektrycznych samochodów, ekoenergetyki, hydrofitowych oczyszczalni ścieków czy opakowań dla żywności.

Na darmowe porady biokosmetologiczne warto się udać do Centrum Kultury Fizycznej i Sportu UP przy ul. Głębokiej 31 (godz. 10-18)

Z kolei w czwartek podczas Ogrodów Przyrody przyrodnicy opowiedzą o tajemnicach fauny i flory, palącej potrzebie zachowania bioróżnorodności, poruszą zagadnienia ochrony przyrody.

W godz. 10-18 uczelnia zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad behawiorystycznych i konsultacji w Klinikach Weterynaryjnych (ul. Głeboka 30) w Klinice Roślin prowadzonej przez pracowników i studentów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP (patio przy Centrum Kongresowym UP).

A na koniec dnia folkowa potańcówka, gdzie do tańca zagrają zespoły. Występy zespołów pieśni i tańca muzyczne ze wszystkich lubelskich uczelni rozpoczną się o godz. 17 w Centrum Kongresowym UP. Od godz. 21 do północy to czas Potańcówki Folkowej w Klubie Studenckim Kazik

Więcej informacji w tym miejscu.