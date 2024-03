PiS mobilizuje elektorat w Lublinie

— My jesteśmy na „tak”, przede wszystkim dla ludzi, bo wszystko to, co robiliśmy przez ostatnie osiem lat, robiliśmy dla ludzi. Dlatego jest kandydat na prezydenta miasta Lublina, kandydat młody, kandydat niezwykle energiczny, kandydat z wizją Lublina jako punktu odniesienia: Robert Derewenda — tak kandydata Prawa i Sprawiedliwości przedstawiał szef lubelskich struktur partii Przemysław Czarnek.