Plac Litewski zaświeci się dzisiaj na niebiesko. Z jakiej okazji?

Lublin od kilku lat w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu włącza się międzynarodową akcję „Zaświeć się na niebiesko”. Ma ona na celu popularyzację wiedzy na temat potrzeb i trudności osób z autyzmem.

– Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu są okazją do kształtowania w każdym z nas postawy tolerancji, akceptacji i wrażliwości. Osoby z autyzmem mają trudności z wyrażaniem siebie, postrzeganiem świata, budowaniem odpowiednich relacji z innymi. Dlatego tak ważne jest podejmowanie inicjatyw, które pozwolą na ich poznanie i zrozumienie – mówi Anna Augustyniak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. społecznych.

W związku ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu topola tzw.„Baobab”, donice kasztanowców oraz fontanny na Placu Litewskim od godz. 19.20 do północy rozbłysną na kolor niebieski. Do akcji przyłącza się także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lublinie, podświetlając okolicznościowo Arenę Lublin.

W najbliższy piątek (5 kwietnia) ulicami Lublina przejdzie „Niebieski Spacer” przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tajemniczy Ogród” oraz „Niebieski korowód” uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 przy ul. Bronowickiej oraz Szkoły Filialnej dla dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera z ul. Kurantowej. W geście solidarności z osobami z autyzmem, okna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Głuskiej zostaną przybrane kolorowymi puzzlami – „Okienny display”. Na stronie internetowej ośrodka zostanie zaprezentowany także film „Jak czuję świat”, którego bohaterami są uczniowie ze spektrum autyzmu.

Przez cały kwiecień będzie można też skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów, którzy na co dzień zajmują się wspieraniem osób z autyzmem oraz ich rodzin, a także uzyskać wsparcie psychologów w formie konsultacji stacjonarnych lub telefonicznych.