Pluszowe gęsi hitem wakacyjnych straganów. Skąd to się wzięło?

„Pipa to gęś, która została kupiona przez moją znajomą na normalnym targu. Mieszka nad Jeziorem Tarnobrzeskim w pobliżu Wake Parku. Przyjeżdżałem tam jako zwykły gość, nie znałem wówczas właścicieli. Gęś – spośród tysiąca osób, które się tam pojawiały – upodobała sobie właśnie mnie. Chodziła za mną. Ludzie śmiali się, że zachowuje się jak pies. Zaczęliśmy być kojarzeni jako duet. Tak się rozpoczęła nasza – już blisko dwuletnia – przyjaźń. Imię Pipa wzięło się po prostu od określenia nalewaka do piwa. Bo właściciele Pipy mają tam bar” – opowiada portalowi Money.pl Trela.

Świat social mediów oszalał na punkcie gęsi, która zna już kilka sztuczek. Na komendę “skrzydełka” ptak unosi swoje skrzydła i przez kilka sekund energicznie nimi macha. Tiktoker regularnie publikuje nagrania z Pipą, które zyskują milionowe zasięgi.

„Nie ukrywam, że liczyłem na zainteresowanie, ale to, co się teraz dzieje przerosło moje najśmielsze marzenia. Zadzwonili do mnie nawet z francuskiego dziennika "Le Monde", za kilka dni będę im udzielał wywiadu” – przyznaje w rozmowie z money.pl.

Swoje przygody z Pipą publikuje na TikToku jako użytkownik @dekoratorwnetrzumyslu.